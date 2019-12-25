Овечкин посетил рождественский ужин в резиденции Трампа

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской посетили рождественский ужин президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«Рада встрече, мистер президент», — написала 24 декабря Шубская в сторис в своем аккаунте в Instagram.

По данным «РИА Новости», во время праздничного вечера Овечкин подарил Трампу свой игровой свитер.

26 марта президент США устроил прием для игроков «Вашингтон Кэпиталз». По правую руку от американского лидера стоял Овечкин. Трамп назвал капитана клуба НХЛ Великим. Хоккеисты подарили Трампу золотую клюшку с датой финала НХЛ.

19 декабря спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ. Замкнул тройку лидеров 34-летний Овечкин. Лучшим хоккеистом лиги с сезона-2009/10 был признан канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. На втором месте оказался нападающий «Эдмонтон Ойлерз» канадец Коннор Макдэвид.