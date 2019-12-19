Овечкин попал в тройку лучших игроков десятилетия НХЛ

Спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Замкнул тройку лидеров 34-летний россиянин Александр Овечкин с клубом Washington Capitals.

Лучшим хоккеистом лиги с сезона-2009/10 был признан канадский форвард Pittsburgh Penguins Сидни Кросби. На втором месте оказался нападающий Edmonton Oilers канадец Коннор Макдэвид.

Помимо Овечкина, в топ-100 лучших игроков также вошли и другие представители России. В десятке оказался нападающий Pittsburgh Penguins Евгений Малкин — он находится на шестом месте. На одиннадцатом — Павел Дацюк, известный своими выступлениями за Detroit Red Wings, на 14-м — Никита Кучеров, форвард Tampa Bay Lightning.

Всего в список ESPN попали девять россиян.

Александр Овечкин выступает за Washington Capitals с 2005 года. В 2006 году его признали лучшим новичком лиги. В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.

1 декабря, стало известно, что Овечкин вышел на пятое место в рейтинге самых результативных европейских легионеров НХЛ.

Он обошел в рейтинге другого именитого хоккеиста — Петера Штястны из Чехословакии. Сейчас на счету российского форварда 1242 очка в 1112 матчах за карьеру в североамериканской лиге, а у Штястны — 1239 баллов в 977 матчах.