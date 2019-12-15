Посол РФ поздравил Овечкина с получением престижной награды Гретцки

Посол РФ в США Анатолий Антонов поздравил российского капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с получением награды Wayne Gretzky International Award за вклад в развитие американского хоккея. Об этом стало известно из опубликованного письма на странице российского дипведомства в Twitter.

«Вне всякого сомнения, данный приз, дополнив вашу и без того богатую коллекцию индивидуальных и командных трофеев, представляет собой очередное наглядное доказательство вашего статуса одного из лучших хоккеистов за всю историю этой замечательной игры», — написал российский дипломат.

Антонов подчеркнул, что, будучи всемирно известным, Овечкин продолжает оставаться патриотом и стремится выступать под российским флагом. Посол пожелал спортсмену успеха, новых рекордов и побед.

Кроме того, дипломат выразил желание видеть хоккеиста на мероприятиях посольства.

Ранее, 7 декабря, Овечкин признался, что будет выходить на лед до тех пор, пока не побьет рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки в 894 гола (у Овечкина на данный момент их 672).

34-летний Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За это время он сумел записать на свой счет такие трофеи, как приз лучшему новичку «Колдер Трофи», лучшему снайперу — «Морис Ришар Трофи», приз выдающемуся хоккеисту по итогам голосования игроков «Тед Линдсей Эворд», а также приз самому ценному игроку «Харт Трофи» и приз лучшему бомбардиру сезона «Арт Росс Трофи».