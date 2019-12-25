Прямой эфир
Сюжет:

Личный адвокат Трампа «повысил» себя в должности

0
Фото: TASS/Zuma/Danil Shamkin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал себя бывшим генеральным прокурором Соединенных Штатов, хотя никогда им не был. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило издание The Daily Beast.

Эпатажная Америка: демократы подтолкнули рейтинг Трампа
Голосование по импичменту в палате представителей продемонстрировало абсолютную лояльность республиканцев своему лидеру

Журналисты обнаружили, что в разделе с личной информаций на верифицированной странице адвоката в Facebook до сих пор указано, что он был генпрокурором США. На самом же деле он занимал должность второго заместителя генпрокурора.

Джулиани сам привлек внимание к своей странице в соцсети, пообещав опубликовать там некое расследование об импичменте Трампа.

14 декабря Джулиани обещал Трампу предоставить важную информацию после поездки в Киев.

В ноябре адвокат заявлял, что хранит компромат на семью Байденов. Он пообещал, что обнародует его, если с ним что-то произойдет.

18 декабря палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против президента страны в рамках процедуры импичмента. Теперь обвинительное заключение переходит в сенат, который контролируют республиканцы. Трамп назвал голосование в палате представителей конгресса в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократической партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани
Джулиани настроен доказать причастность Байдена к коррупции на Украине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019