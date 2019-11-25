WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов заявил, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью смены гендиректора и захвата нефтяной компании, пишет The Wall Street Journal.

В ходе встречи с федеральными прокурорами Нью-Йорка Фаворов рассказал, что Фруман и Парнас пытались заручиться его поддержкой, чтобы захватить контроль над «Нафтогазом». Предполагалась, что в случае согласия Фаворов будет назначен главой компании. Парнас и Фурман рассказывали о своих «тесных отношениях» с президентом США Дональдом Трампом и Джулиани и говорили, что у них есть возможность обсуждать политику Украины «с высокопоставленными членами нынешней администрации» хозяина Белого дома.

«Это был мой первый опыт, когда два частных лица обсуждали со мной вопросы, которые должны быть частью внешней политики США», — сказал Фаворов в интервью телеканалу CNN.

Адвокат Парнаса Эд МакМахон назвал слова Фаворова ложью, в то время как защитник Фрумана от комментариев отказался. В настоящий момент прокуратура Нью-Йорка изучает, получал ли Джулиани прибыль от энергетических сделок, заключенных на Украине при участии Парнаса и Фрумана. Также прокуроры расследуют возможную связь адвоката Трампа с компанией Global Energy Producers, которую, предположительно, контролируют Парнас и Фруман.

Расследование в отношении Джулиани в Нью-Йорке начали 12 октября. По данным The New York Times, оно касается деятельности адвоката на Украине и якобы имевших место попыток добиться отставки посла США в этой стране. За день до этого власти США задержали двух выходцев из СССР, которые якобы содействовали Джулиани в том, что касается проведения на Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, ими оказались жители штата Флорида Лев Парнас и Игорь Фруман.

7 октября агентство Associated Press сообщило, что группа бизнесменов из США, которые были связаны с Трампом, хотела оказать влияние на назначение директоров украинской государственной нефтяной компании «Нафтогаз». По имеющимся данным, все эти попытки были предприняты весной 2019 года. По словам источников агентства, к ним были причастны американские бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Сарджант III, которые являются клиентами Джулиани.

Утверждается, что все эти люди хотели создать своеобразную «дружественную команду». Позже об этом узнал министр энергетики США Рик Перри и посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому включить в совет «Нафтогаза» американцев.