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Матвиенко предложила дарить квартиры многодетным семьям

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что государство должно бесплатно предоставлять квартиры многодетным семьям. Об этом она сообщила 24 декабря в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

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«Что касается жилья для многодетных семей… Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем на льготных условиях ипотеки», — заявила спикер СФ.

6 декабря сообщалось, что правительство России выделит из бюджета еще 6 млрд рублей на погашение ипотечного долга многодетных семей.

Ранее Матвиенко заявляла, что таким семьям необходим единый юридический статус, однако унифицировать на федеральном уровне меры поддержки многодетным семьям не стоит. Также она отметила, что «абсолютной унификации» мер поддержки многодетных не будет. По ее словам, возможность региональной поддержки семей с тремя и более детьми останутся.

В мае врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил предоставлять квартиры многодетным семьям только в благоустроенных кварталах. По его словам, в районах, в которых будут жить многодетные семьи, нужны и школы, и поликлиники, и транспортная доступность, и парк.

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