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Мать 23 детей рассказала о проблемах после переезда в Подмосковье

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Фото: twitter.com/kolchewa_larisa
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Многодетная мать Лариса Колчева, недавно переехавшая с семьей из Кемеровской области в Подмосковье, прокомментировала запрос депутата Госдумы Михаила Старшинова в Генпрокуратуру и губернатору региона с просьбой взять на контроль ситуацию в ее семье, сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 19 декабря.

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Как заявлял Старшинов, в СМИ появились публикации о том, что чиновники в Подмосковье отказываются помогать семье. В запросе депутата в Генпрокуратуру говорится, что семья не в полной мере получает поддержку, а также жалуется на угрозы об изъятии детей из семьи.

«Сделали нам рекомендации поставить камеры во все комнаты, поставить пожарные ловушки, поставить сетки на комнаты, убрать уличный бассейн, электросамовары. Я приехала зачем? Чтобы у моих детей было всё шикарно», — прокомментировала Колчева результаты осмотра жилых условий, проведенного органами опеки.

По ее словам, власти Подмосковья выделяют семье в качестве детского пособия 12 тыс. рублей, при этом всего на семью выходит 274 тыс. рублей: 60 тыс. за микроавтобус, который возит детей в коррекционную школу за 20 км, а также на репетиторов по английскому языку.

Колчева отметила, что от подмосковных властей она так и не получила необходимую материальную помощь.

Женщина призналась, что она сама выросла в детдоме, но недавно нашла родных в Подмосковье, с которыми стала общаться, и переехала в Воскресенск. По ее словам, Кемеровская область — очень бедный регион, где на ребенка платят 6 тыс. рублей, и в условиях, где нужно покупать уголь, дрова, зимнюю одежду, обувь, такой семье очень тяжело выжить.

Кроме этого, им неоднократно угрожали, потому что «в семье очень много детей». Пособия в Подмосковье выше, чем в Кемеровской области, но иногда средств всё равно не хватает. Также Колчева отметила сложности с получением пособий по инвалидности детей: необходимо предоставлять справки и отчитываться «за каждую снятую копейку», но как это сосчитать, если, например, продукты закупаются на всю семью.

19 декабря сообщалось, что семьи с тремя и более детьми в Хабаровском крае получили в этом году 480 бесплатных участков. Всего с начала запуска программы более 11 тыс. многодетных жителей оформили землю.

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