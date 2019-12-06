Прямой эфир

Матвиенко раскритиковала Минтруд за «зависший» закон о многодетных семьях

0
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закон, закрепляющий в федеральном законодательстве статус многодетных семей, «завис» в профильных министерствах и уже два года не выносится на рассмотрение в Госдуму. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше
Сами ежемесячные выплаты увеличатся в среднем на 7%, до 12 тыс. рублей

«Два года мы уже не можем завершить работу по закону о многодетных семьях <…> Согласование законопроекта застряло в профильных министерствах, прежде всего в Министерстве труда и социальной защиты, которое должно впереди всех двигать и постараться обеспечить принятие этого закона», — цитирует ее РБК.

Матвиенко отметила, что инициатива подготовки законопроекта исходила от патриарха Кирилла и была одобрена премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, а также подчеркнула, что два года — «многовато для такого социально-чувствительного закона».

Ранее в этот день сообщалось, что правительство России выделит из бюджета еще 6 млрд рублей на погашение ипотечного долга многодетных семей.

6 февраля 2018 года «Парламентская газета» писала о том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе ежегодных Рождественских парламентских встреч обратился к палате регионов с предложением разработать закон, закрепляющий статус многодетных семей.

Тогда же Матвиенко рассказала, что таким семьям необходим единый юридический статус, однако унифицировать на федеральном уровне меры поддержки многодетным семьям не стоит. Также она отметила, что «абсолютной унификации» мер поддержки многодетных не будет. По ее словам, возможность региональной поддержки семей с тремя и более детьми останутся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Нижневартовске многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
Многодетные семьи в Карелии будут получать выплаты до 2024 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019