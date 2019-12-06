Матвиенко раскритиковала Минтруд за «зависший» закон о многодетных семьях

Закон, закрепляющий в федеральном законодательстве статус многодетных семей, «завис» в профильных министерствах и уже два года не выносится на рассмотрение в Госдуму. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Два года мы уже не можем завершить работу по закону о многодетных семьях <…> Согласование законопроекта застряло в профильных министерствах, прежде всего в Министерстве труда и социальной защиты, которое должно впереди всех двигать и постараться обеспечить принятие этого закона», — цитирует ее РБК.

Матвиенко отметила, что инициатива подготовки законопроекта исходила от патриарха Кирилла и была одобрена премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, а также подчеркнула, что два года — «многовато для такого социально-чувствительного закона».

Ранее в этот день сообщалось, что правительство России выделит из бюджета еще 6 млрд рублей на погашение ипотечного долга многодетных семей.

6 февраля 2018 года «Парламентская газета» писала о том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе ежегодных Рождественских парламентских встреч обратился к палате регионов с предложением разработать закон, закрепляющий статус многодетных семей.

Тогда же Матвиенко рассказала, что таким семьям необходим единый юридический статус, однако унифицировать на федеральном уровне меры поддержки многодетным семьям не стоит. Также она отметила, что «абсолютной унификации» мер поддержки многодетных не будет. По ее словам, возможность региональной поддержки семей с тремя и более детьми останутся.