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Кабмин РФ дополнительно выделит 6 млрд на погашение ипотеки многодетных семей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство России выделит из бюджета еще 6 млрд рублей на погашение ипотечного долга многодетных семей. Об этом на заседании в пятницу, 6 декабря, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В соответствии с новой программой дополнительного финансирования при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года гражданам страны полагается единовременная выплата в размере 450 тыс. рублей. Программа оказалась более востребована, чем изначально ожидали в кабинете министров, поэтому было принято решение к миллиарду, ранее выделенному на эти цели, добавить дополнительные средства, сообщает телеканал «Звезда».

Медведев отметил, что эта мера позволит сократить ипотечный долг более 12 тыс. семей. Желающим воспользоваться возможностью уменьшить задолженность следует обратиться в банк с соответствующим заявлением.

5 ноября сообщалось, что правительство выделило 1 млрд рублей на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер господдержки выплачивающих ипотеку многодетных семей. Распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

16 сентября сообщалось, что правительство утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

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