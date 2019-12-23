Программу капитального ремонта домов завершают в Тамбовской области

В Тамбовской области завершается программа капитального ремонта многоквартирных домов. В 2019 году в нее включили 264 многоэтажных дома в 37 муниципалитетах региона.

На данный момент закончен ремонт 248 объектов. Почти все они приняты комиссией, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на региональный фонд ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Ремонт восьми многоэтажек перенесли на 2020 год.

В фонде заявили, что во время работ применяются современные энергоэффективные технологии. Благодаря этому собственники квартир смогут значительно экономить на оплате коммунальных услуг.

На протяжении всех лет реализации программы самым популярным видом работ является ремонт кровли. Так, в этом году в программу включили ремонт 164 крыш.