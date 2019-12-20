Более 170 случаев травм на производстве зафиксировали в Тамбовской области

По данным Фонда социального страхования, на середину декабря в Тамбовской области зарегистрировано 173 несчастных случая на производстве. Тему обсудили на традиционной конференции по вопросам охраны труда.

В ходе мероприятия специалисты обсудили актуальные вопросы охраны труда, трудовые права женщин и меры, которые принимаются для улучшения условий и охраны их труда. Кроме того, были подняты вопросы концепции «нулевого травматизма» и диспансеризации взрослых, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Конференция была организована управлением труда и занятости населения области.

11 декабря на промплощадке в городе Нижняя Тура (Свердловская область) произошел скат металлической трубы. Двое рабочих получили травмы, на следующий день оба скончались.