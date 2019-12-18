Научные лаборатории «Агрокуб» открылись в Тамбовской области

В Тамбовской области в рамках нацпроекта «Образование» созданы две научные лаборатории «Агрокуб». Теперь в татановской школе и мичуринском лицее дети смогут реализовывать проекты в сфере аграрного образования.

«Тамбовская область — флагман в сфере аграрного образования. Регион подготовил отличные заявки, поэтому они и стали победителями конкурсного отбора», — сказала вице-президент Российской академии наук Ирина Донник, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В уходящем году на создание и оснащение каждого «Агрокуба», а также обновление содержания и технологий приоритетных направлений развития сферы дополнительного образования было выделено по 12 млн рублей.

Ранее в Тамбовской области была сформирована интерактивная карта, где отмечено более 350 объектов, которые строят в рамках реализации нацпроектов. Региональный проектный офис будет постоянно дополнять список объектов. Основная информация о них размещена в открытом доступе.