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Молдавия получит российский газ привычным путем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Молдавия с января 2020 года будет получать газ из России так же, как и раньше — через Украину. Об этом заявил президент республики Игорь Додон, передает «РИА Новости» в понедельник, 23 декабря.

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«Вы знаете, что Россия и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать в республику привычным путем», — отметил Додон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром республики Ионом Кику.

По словам Кику, все альтернативные варианты получения газа, разработанные правительством Молдовы, уже не пригодятся. Не понадобится также и аккредитив от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на $50 млн, который мог быть использован для покупки газа.

Также он выразил надежду, что Россия и Украина подпишут соответствующий договор в ближайшее время.

20 декабря был подписан протокол предварительной договоренности «Газпрома» и «Нафтогаза» об условиях и объемах транзитных поставок топлива на ближайшие пять лет. В частности, в 2020 году Россия переправит через Украину в Европу 65 млрд куб. м газа, а в 2021–2024 годах — по 40 млрд куб. м. Все формальности стороны намерены уладить до 29 декабря.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. 31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу.

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