Две тонны топлива попало в Тихий океан при аварии на барже

Более двух тонн дизельного топлива попало в понедельник, 23 декабря, в Тихий океан у острова Сан-Кристобаль, входящего в состав Галапагосского архипелага.

Это произошло в результате аварии на барже, которая затонула в местном порту, передает портал TRT World. В результате пострадал один человек.

Баржа затонула после того, как на нее с пирса упал подъемный кран. Машину перевесил дизельный генератор, который пытались погрузить на судно.

Ecuador declares an emergency after a fuel spill in the pristine Galapagos islands pic.twitter.com/z7aqIOgcoF