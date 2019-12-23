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Две тонны топлива попало в Тихий океан при аварии на барже

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Фото: Twitter.com/@TRTWorldNow
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Более двух тонн дизельного топлива попало в понедельник, 23 декабря, в Тихий океан у острова Сан-Кристобаль, входящего в состав Галапагосского архипелага.

Это произошло в результате аварии на барже, которая затонула в местном порту, передает портал TRT World. В результате пострадал один человек.

Баржа затонула после того, как на нее с пирса упал подъемный кран. Машину перевесил дизельный генератор, который пытались погрузить на судно.

19 декабря сообщалось, что катер и яхта столкнулись у острова Пхукет 18 декабря. В результате ЧП погиб капитан катера, пострадали 12 туристов, среди которых есть россияне.

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