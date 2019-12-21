Два круизных лайнера столкнулись в мексиканском порту

Два круизных лайнера столкнулись у острова Косумель в Мексике. Суда врезались при попытке причалить к берегу.

В результате неудачного маневра капитана один человек получил травмы. Мореходность кораблей не пострадала.

Компания оценила ущерб как незначительный.