Два круизных лайнера столкнулись в мексиканском порту
Два круизных лайнера столкнулись у острова Косумель в Мексике. Суда врезались при попытке причалить к берегу.
В результате неудачного маневра капитана один человек получил травмы. Мореходность кораблей не пострадала.
Компания оценила ущерб как незначительный.
Два круизных лайнера столкнулись у острова Косумель в Мексике. Суда врезались при попытке причалить к берегу.
В результате неудачного маневра капитана один человек получил травмы. Мореходность кораблей не пострадала.
Компания оценила ущерб как незначительный.