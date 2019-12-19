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Россияне пострадали при столкновении катера с яхтой у острова Пхукет

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Фото: TASS/Imago/Qin Qing
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Скоростной катер с 49 пассажирами врезался в яхту у курортного острова Пхукет, погиб капитан катера, 12 туристов пострадали, среди них есть граждане России, сообщает газета Bangkok Post в четверг, 19 декабря.

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Еще один гражданин Таиланда считается пропавшим без вести.

Столкновение произошло накануне, 18 декабря. Моторную яхту Stella вел 47-летний россиянин Александр Горбунов.

Как сообщила местная полиция, пострадавших туристов немедленно доставили в пхукетскую больницу для оказания медицинской помощи.

Помимо россиян, среди пострадавших также граждане Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта.

Bangkok Post также сообщает, что капитан катера — гражданин Таиланда — ранее уже привлекался к уголовной ответственности за неосторожное вождение водного транспорта, приведшее к смерти пассажира.

В 2014 году его катер с туристами из Южной Кореи врезался на полном ходу в рыболовецкий траулер, в результате погибли два туриста и более 20 получили ранения. Тогда капитан рассказал, что нагнулся, чтобы поднять что-то с пола. После освобождения из тюремного заключения он вернулся к вождению туристических катеров.

10 декабря в Хабаровске возбудили уголовное дело после затопления катера в результате столкновения двух судов. Инцидент произошел в акватории реки Амур. Травмы получили два человека.

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