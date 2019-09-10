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На Енисее после столкновения катера и танкера пропал человек

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После столкновения катера с танкером на Енисее в Красноярском крае пропал человек. Об этом 10 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах поиска и спасения на воде.

«Инцидент произошел в районе Осинового порога. Танкер, груженый дизельным топливом, столкнулся с катером, в котором находились три человека», — рассказал собеседник агентства и добавил, что одного пассажира катера найти не удалось, а двух других достали из воды и в данный момент им оказывают медицинскую помощь.

По данным источника, танкер не получил повреждений и разлива нефтепродуктов в реку зафиксировано не было.

В июле в Алтайском крае пятеро человек пострадали при столкновении катера с баржей на Телецком озере. Трое из них получили тяжелые травмы, а причиной инцидента стала плохая видимость в условиях густого тумана.

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