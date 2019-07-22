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Катер с пассажирами врезался в баржу на Телецком озере

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В Алтайском крае пятеро человек пострадали при столкновении катера с баржей на Телецком озере. Трое получили тяжелые травмы. Причиной инцидента стала плохая видимость в условиях густого тумана.

Полицейские выяснили, что на выходных компания проводила время в кафе. Утром они решили добраться на катере до турбазы на урочище Усть-Тюбэ. Трое из пяти пассажиров были в носовой части, отмечает altapress.ru. Мужчина, который управлял судном, не разглядел баржу возле берега.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. По данной статье УК РФ предусмотрено до двух лет лишения свободы.

На минувшей неделе катер, на борту которого было восемь человек, налетел на камни в Дальневосточном морском заповеднике, получил пробоину и начал тонуть. Никто не пострадал. Инспекторы природоохранной территории помогали в спасательной операции.

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