Катер с пассажирами врезался в баржу на Телецком озере

В Алтайском крае пятеро человек пострадали при столкновении катера с баржей на Телецком озере. Трое получили тяжелые травмы. Причиной инцидента стала плохая видимость в условиях густого тумана.

Полицейские выяснили, что на выходных компания проводила время в кафе. Утром они решили добраться на катере до турбазы на урочище Усть-Тюбэ. Трое из пяти пассажиров были в носовой части, отмечает altapress.ru. Мужчина, который управлял судном, не разглядел баржу возле берега.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. По данной статье УК РФ предусмотрено до двух лет лишения свободы.

На минувшей неделе катер, на борту которого было восемь человек, налетел на камни в Дальневосточном морском заповеднике, получил пробоину и начал тонуть. Никто не пострадал. Инспекторы природоохранной территории помогали в спасательной операции.