Яхта загорелась в проливе Босфор в Стамбуле

В проливе Босфор вблизи Стамбула загорелась яхта с пассажирами. По словам очевидцев, люди, находившиеся на судне, успели надеть спасательные жилеты и прыгнуть в воду.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», горящую яхту ветром отнесло к берегу, а в небо поднялся большой столб черного дыма.

На место ЧП прибыли несколько катеров и пожарное судно, возгорание потушено. Информации о пострадавших пока не поступало.

В конце июня сообщалось, что пожар произошел на борту пассажирского теплохода «Василий Чапаев» на Волге. На борту судна находилось около 200 человек.