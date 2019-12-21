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СК возбудил уголовное дело после гибели трех рабочих при обвале в Тулуне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело после смерти трех рабочих в обвале при земляных работах в Тулунском районе Иркутской области. Об этом сообщили на сайте регионального управления Следственного управления СК РФ в субботу, 21 декабря.

По версии следствия, 20 декабря во время работ в городе Тулуне произошел обвал грунта. В результате инцидента погибли три человека, еще два пострадали. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В настоящий момент следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 17 декабря, СК задержал и предъявил обвинения трем сотрудникам газовой службы после взрыва в жилом доме под Белгородом. По версии правоохранителей, взрыв произошел из-за скопления газа в подвале дома в опасной концентрации, после чего он проник на первые два этажа. При попытке жителей воспользоваться бытовыми приборами произошел взрыв.

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