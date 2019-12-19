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СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы на Лубянке в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы, произошедшей вечером 19 декабря у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

В настоящий момент следственные органы проводят все необходимые мероприятия.

Неизвестный открыл перестрелку открыли вечером 19 декабря. По данным источников «Известий», она началась в приемной ФСБ, после чего нападавший выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в соседнем здании. При этом, по официальным данным ЦОС ФСБ, стрельбу открыли по адресу: улица Большая Лубянка, 12 (соседнее с ФСБ здание).

Источники «Известий» сообщали, что нападавших было трое. Отмечалось также, что погибли три сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО), еще три человека пострадали. Официально эта информация пока не подтверждается.

В городе был объявлен план «Сирена», во всех зданиях и объектах ФСБ — план «Крепость». На место были вызваны дежурная группа ЦСН (Центр специального назначения) и СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования).

В центре общественных связей ФСБ сообщили, что мужчина, предположительно устроивший стрельбу, уже нейтрализован.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину уже доложили о случившемся.

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