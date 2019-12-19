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Увеличилось число пострадавших при стрельбе в приемной ФСБ в Москве

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Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
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Число пострадавших при стрельбе в приемной Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в центре Москвы выросло до трех. Об этом сообщил источник «Известий» в четверг, 19 декабря.

Ранее сообщалось о трех погибших сотрудниках Федеральной службы охраны (ФСО) и одном пострадавшем.

Нападение было совершено вечером 19 декабря. По данным источников «Известий», нападавших было трое. Сначала огонь открыли в приемной ФСБ, а после злоумышленники выбежали на Большую Лубянку и забаррикадировались в соседнем здании.

В городе объявлен план «Сирена», во всех зданиях и объектах ФСБ — план «Крепость». На место вызван дежурная группа ЦСН (Центр специального назначения) и СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования).

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