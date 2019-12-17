Трем сотрудникам газовой службы предъявили обвинение после взрыва под Белгородом

СК задержал и предъявил обвинение троим сотрудникам газовой службы по делу о взрыве в жилом доме под Белгородом 3 декабря. Об этом 17 декабря сайте ведомства сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, взрыв произошел в результате того, что газ скопился в подвале жилого дома в взрывоопасной концентрации и проник на первые два этажа здания. При попытке жильцов воспользоваться бытовыми газовыми приборами произошел взрыв с последующим обрушением стен и межэтажных перекрытий, пишет RT.

Следователи полагают, что выход и скопление газа в подвале произошли из-за незаконных действий сотрудников газораспределительной компании: они грубо нарушили технику безопасности при врезке трубы в магистральный газопровод, что впоследствии привело к детонации.

Задержаны трое представителей организации, которые отвечали за организацию и выполнение работ. Им предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух лиц. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Уголовное дело передали в Главное следственное управление ведомства.

Взрыв бытового газа произошел 3 декабря в поселке Яковлево Белгородской области 3 декабря, отмечает телеканал «Звезда». В результате взрыва оказались полностью разрушены четыре квартиры, еще восемь — сильно повреждены. В квартирах были прописаны 24 жильца, но фактически в них проживали 34 человека. При взрыве погибли два человека, еще пятеро получили различные травмы. Отмечается, что дом восстановлению не подлежит.

Как 17 декабря сообщает «Ридус», накануне стало известно, что в реанимации областной больницы скончалась одна из пострадавших женщин, которая поступила в медучреждение «в стадии ожогового шока, с термическим ожогом тела 1–2-й степени (60%), ожогом дыхательных путей, ожоговым шоком тяжелой степени».