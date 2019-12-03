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Источник назвал предварительную причину взрыва газа под Белгородом

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Фото: go31.ru
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Неисправность газового котла могла стать причиной взрыва жилого дома. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 3 декабря.

По информации «Известий», при инциденте пострадали не менее шести человек, из них двое с ожогами.

В настоящий момент на месте происшествия работают 45 спасателей и 20 единиц техники. Они провели эвакуацию жильцов здания, сообщил источник агентства «РИА Новости».

Взрыв произошел в четырехэтажном доме на улице Шаландина в поселке Яковлево в пригороде Белгорода. В результате обрушилась тыльная стена здания. В зоне обрушения оказались четыре квартиры.

Ранее 3 декабря бытовой газ взорвался в жилой пятиэтажке в подмосковном городе Солнечногорск. В результате повредились входные двери и окна.

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