Взрыв газа произошел в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре

Хлопок газа без дальнейшего возгорания произошел в Комсомольске-на-Амуре в жилом доме, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в субботу, 14 декабря.

Сообщение об инциденте поступило в управление МЧС в 17:25 (10:25 мск).

Хлопок газа произошел на кухне в квартире жилого трехэтажного дома на улице Вагонной, в результате были повреждены окна. Несущие конструкции не пострадали.

При этом сообщается, что дом не газифицирован.

Владелец квартиры получил ожоги конечностей, но от госпитализации отказался.

10 декабря в Ряжском районе Рязанской области из-за утечки природного газа из газопровода произошел взрыв в гараже. Один человек получил травмы.