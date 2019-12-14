Взрыв газа произошел в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре
Хлопок газа без дальнейшего возгорания произошел в Комсомольске-на-Амуре в жилом доме, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в субботу, 14 декабря.
Сообщение об инциденте поступило в управление МЧС в 17:25 (10:25 мск).
Хлопок газа произошел на кухне в квартире жилого трехэтажного дома на улице Вагонной, в результате были повреждены окна. Несущие конструкции не пострадали.
При этом сообщается, что дом не газифицирован.
Владелец квартиры получил ожоги конечностей, но от госпитализации отказался.
10 декабря в Ряжском районе Рязанской области из-за утечки природного газа из газопровода произошел взрыв в гараже. Один человек получил травмы.