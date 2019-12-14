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Взрыв газа произошел в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре

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Фото: МЧС РФ
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Хлопок газа без дальнейшего возгорания произошел в Комсомольске-на-Амуре в жилом доме, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в субботу, 14 декабря.

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Сообщение об инциденте поступило в управление МЧС в 17:25 (10:25 мск).

Хлопок газа произошел на кухне в квартире жилого трехэтажного дома на улице Вагонной, в результате были повреждены окна. Несущие конструкции не пострадали.

При этом сообщается, что дом не газифицирован.

Владелец квартиры получил ожоги конечностей, но от госпитализации отказался.

10 декабря в Ряжском районе Рязанской области из-за утечки природного газа из газопровода произошел взрыв в гараже. Один человек получил травмы.

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