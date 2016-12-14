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Уголовное дело возбудили по факту стрельбы в магазине в Якутии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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По факту стрельбы в магазине в поселке Айхал в Якутии возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 14 декабря, заявило региональное управление Следственного комитета (СК) России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), по факту получения жителем поселка Айхал Мирнинского района огнестрельных ранений», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, 13 декабря мужчина, зашедший в магазин автотоваров, выстрелил в продавца.

«С огнестрельными ранениями мужчина доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», — уточняется в сообщении.

При этом из магазина ничего не было похищено. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия.

7 декабря сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы в торговом центре на Таганской улице в Москве.

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