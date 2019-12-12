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Число жертв стрельбы в чешской больнице возросло до семи

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Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
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Женщина, получившая тяжелое ранение 10 декабря при стрельбе в больнице чешского города Острова, скончалась. Число жертв инцидента возросло до семи, рассказала журналистам пресс-секретарь больницы Петра Петлахова.

«Ее состояние было крайне тяжелым и постоянно ухудшалось», — цитирует представителя лечебного учреждения 12 декабря «РИА Новости».

42-летний мужчина открыл огонь в одном из отделений краевой больницы в Остраве. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, нападавший расстрелял посетителей в зале ожидания, целясь своим жертвам в голову и шею.

Пять человек погибли на месте, один скончался во время операции, еще трое получили ранения. Среди погибших оказались два сотрудника полиции.

Нападавший скрылся на автомобиле и покончил с собой, заметив полицейский вертолет. Впоследствии выяснилось, что у нападавшего были проблемы с психикой.

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