В Торонто из автомобиля открыли стрельбу по прохожим

Неизвестные открыли стрельбу в Торонто, ранения получил 16-летний подросток. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил канадский телеканал Globalnews.

По его данным, инцидент произошел вечером в четверг. Пассажиры автомобиля открыли огонь по группе молодых людей, переходивших дорогу. Пострадавший подросток госпитализирован с тяжелыми ранениями, угрозы его жизни нет. Три его приятеля не пострадали.

Полиция объявила розыск стрелявших и автомобиля.

В октябре четыре человека получили ранения после того, как неизвестный открыл стрельбу в жилом доме в городе Виннипег, провинция Манитоба. Среди пострадавших был малолетний ребенок.