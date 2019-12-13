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В Торонто из автомобиля открыли стрельбу по прохожим

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Фото: globalnews.ca
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Неизвестные открыли стрельбу в Торонто, ранения получил 16-летний подросток. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил канадский телеканал Globalnews.

По его данным, инцидент произошел вечером в четверг. Пассажиры автомобиля открыли огонь по группе молодых людей, переходивших дорогу. Пострадавший подросток госпитализирован с тяжелыми ранениями, угрозы его жизни нет. Три его приятеля не пострадали.

Полиция объявила розыск стрелявших и автомобиля.

В октябре четыре человека получили ранения после того, как неизвестный открыл стрельбу в жилом доме в городе Виннипег, провинция Манитоба. Среди пострадавших был малолетний ребенок.

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