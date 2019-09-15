В Канаде подросток стал жертвой перестрелки из-за видеоклипа

В канадском городе Миссиссога произошла перестрелка из-за видеоклипа, жертвой которой стал подросток, еще пять человек получили ранения. Об этом в воскресенье, 15 сентября, CBC.

Свидетели рассказали, что конфликт начался между группой граждан из-за разногласий по поводу выпущенного на прошлой неделе видеоклипа исполнителя, имя которого не называется. В результате погиб 17-летний подросток, который, предположительно, не имел отношения к стрелявшим.

Также пострадала 13-летняя девочка, 16-летняя девушка, два 17-летних парня и 50-летняя женщина. Они госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Полиция объявила в розыск семь человек.

8 июня в результате стрельбы в центре Оттавы погиб канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл, известный в стране под псевдонимом Джахайан Джан (Jahiant Janh).

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером на рынке Байуорд, который является одной из туристических достопримечательностей города. По данным полиции, неизвестный мужчина дважды выстрелил в музыканта, после чего скрылся.