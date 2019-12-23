Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Трущобы для избранных: президента попросили восстановить права ветеранов в Сочи

Однако власти Краснодарского края опровергают создание «ночлежек» и обвиняют в низости застройщиков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Трущобы для избранных: президента попросили восстановить права ветеранов в Сочи
2019-12-20 20:02:01">
2019-12-20 20:02:01
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рекордсмен по длительности вопроса на пресс-конференции президента потребовал восстановить права сочинских ветеранов, живущих в условиях «ночлежки». Сразу же проверкой занялись чиновники, следователи, депутаты и омбудсмены. Однако уже на следующий день губернатор Краснодарского края заявил, что главе государства предоставили искаженную информацию — в упомянутых домах попросту нет ни одного ветерана. В запутанной истории социальных домов Сочи разбирались «Известия».

СК начал проверку после вопроса Путину о состоянии домов ветеранов на Кубани

Ветеранские трущобы

Один из рекордов на пятнадцатой большой пресс-конференции президента Владимира Путина, которая прошла 19 декабря, поставил главред одноименной газеты «Президент» Сергей Комков. Дольше него еще никто не задавал вопрос главе государства.

Комков подробно рассказал о плачевном положении ветеранов и участников Великой Отечественной войны в Краснодарском крае, а в частности в Сочи.

— Там к 60‑летию Победы были построены специальные ветеранские дома в городе Сочи. Так вот сегодня эти дома превращены в настоящие трущобы или в ночлежки, — сказал журналист. — Ветераны там живут, как бомжи натуральные, дома разваливаются. Сегодня городские власти совершенно запустили эти объекты, более того, они эти объекты используют в собственных целях.

Комков
Главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков задает вопросы на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков задает вопросы на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Кроме того, по словам Комкова, чиновники уничтожают «прекрасные, добротные дома», в которых застройщики готовы выделять ветеранам и инвалидам войны квартиры. Президент подчеркнул, что если эти «бесчинства» имеют место быть, то должны быть устранены — и не только на Кубани.

Устаревшие данные

Неоплатный полк: в каких странах ветеранам живется труднее всего
В Прибалтике вместо советских воинов надбавку к пенсии получают пособники гитлеровцев

В тот же день доследственную проверку по фактам, изложенным журналистом во время пресс-конференции, начало Следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Центральный аппарат ведомства взял ход расследования под контроль. Свою проверку также организовал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Мышак и депутат ГД от Краснодарского края Наталья Костенко.

В первые минуты после пресс-конференции мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что власти города готовы помочь жильцам социального дома провести в них капремонт. Первые результаты обходы показали, что на верхних этажах проблемы с сыростью, а подвалы затоплены.

— Мы видели условия, в которых они находятся. Ужасными их назвать нельзя. Люди возрастные, сейчас разбираемся, смотрим на проблему каждого из них, — пояснил он.

Речь идет о зданиях на улице Мацестинской, домах № 9/1 и 17. Однако никакие ветераны там не проживают, если не считать вдовы одного из них, уверяет мэрия. Изначально это здание действительно строилось как социальное жилье. Оно было сдано в эксплуатацию в 2006 году к 60-летию Победы. Квартиры там действительно выдали ветеранам, но на сегодняшний день никто из них там не проживает.

сочи
Житель дома на Мацестинской улице, Сочи

Житель дома на Мацестинской улице, Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Автор цитаты

На момент заселения, как сообщал в 2015 году председатель первичной организации ветеранов ВОВ «Социальный дом» Николай Гришин, на Мацестинской, 17, жили 34 ветерана, по большей части — 1920–1924 годов рождения. Однако и после их смерти оставалось много тех, кому полагались квартиры.

Отвести воду: в зонах подтоплений запретят строить жилье
Владимир Путин дал новые поручения в связи с паводком в Иркутской области

«Квартиры предоставлены в качестве служебных гражданам в связи с трудовыми отношениями с органом местного самоуправления, муниципальными учреждениями и предприятиями, а также участковому уполномоченному полиции, а также гражданам, имеющим право на внеочередное предоставление в соответствии с ч. 2 ст. 57 ЖК РФ или во исполнение решений судов, вступивших в законную силу по договорам социального найма», — говорится в сообщении администрации.

«Низкий прием»

По следам проведенной мэрией проверки губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что информация о «ночлежках» не соответствует действительности. «Я хочу изначально сказать о том, что журналист, который адресовал вопрос президенту Владимиру Владимировичу Путину, можно смело сказать, ввел его в заблуждение. Потому что эти дома не ветхие... Они построены как социальное жилье в 2006 году. И нетрудно посчитать, что этим домам всего 13 лет», — цитирует Кондратьева РЕН ТВ. По его словам, жильцы дома лично ему сообщили об отсутствии нареканий.

Виной дезинформации — те, кто руководят самовольной застройкой, уверен губернатор. Социальный дом действительно местами проблемный, только дело не в жалобах жильцов, говорит сочинский мэр. Годами жильцы не могли определиться, как будет организовано управление домовым имуществом. В итоге департамент городского хозяйства отобрал УК в ходе конкурса — его победителем стало ООО «Комбинат коммунальных предприятий». Теперь деятельность УК стала предметом проверки.

Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Проверка на шум: в Хабаровске сироты могут остаться без обещанного жилья перед Новым годом
Многоэтажка сдана почти год назад, но 70 человек всё еще ждут квартир

— Застройщики хотят прикрыться ветеранами. Это низкий, позорный прием в защиту своих интересов, который никогда не будет оправдан, — заявил Копайгородский.

Некорректной озвученную в ходе пресс-конференции жалобу сочли и в Совете ветеранов Краснодарского края.

— Тут я усматриваю оговор что ли. Потому что я семь лет председатель Совета ветеранов, и у нас не было ни одного случая, чтобы к какому-нибудь ветерану подошли спустя рукава, — сказал глава организации Герой России Евгений Шендрик.

Однако проблемы с социальным домом действительно были. Четыре года назад «Кавказский узел» писал, что ветеран ВОВ Иван Новиков отказался вселяться в дом на Мацестинской из-за отсутствия ремонта. Три года он добивался, чтобы жилье привели в адекватный вид, а потом ему предъявили счет на услуги ЖКХ на 70 тыс. рублей.

— Также не ясно, почему на домах висят таблички, что это дома для ветеранов, а живут в них сотрудники ведомственных структур и мэрии, которые должны иметь свой ведомственный фонд, — жаловался Новиков.

В администрации признавали, что с обслуживанием дома есть проблемы — УК менялись одна за другой. Что касается долга, то обещали помочь с погашением, хотя обязанности такой за властями нет. Наличие жильцов из нельготных категорий объясняли тем, что количество ветеранов по естественным причинам снижается, а пустую жилплощадь нужно занимать.

Тур ветеранского дня: государство субсидирует поездки для пожилых
Пенсионеры смогут посетить памятные места, связанные с историей Великой Отечественной войны

Южный интерес

«Уже не первый год администрация города проводит в этих домах политику натурального геноцида. Большая часть инвалидов и ветеранов отсюда уже отправилась на кладбище, так и не дождавшись от города никакой реальной помощи. А в дома эти начали заселять всякого рода приезжих людишек», — говорится в материале газеты «Президент», главред которой и вступился за сочинских ветеранов. Регистрацию возглавляемое им общественно-политическое издание продлило в октябре 2018 года.

На его сайте отмечается, что начиная с лета газета ведет ряд расследований на Кубани, где специально для этого открыла «общественную приемную». Одна из основных тем — как раз ситуация в домах на Мацестинской. «Много весьма интересных деталей» изданию сообщил директор УК «Комбинат коммунальных предприятий», в отношении которой теперь проводится проверка. Вместо того чтобы заниматься помощью социально уязвимым слоям общества, чиновники борются с «самостроями», подчеркивается в материале издания.

сочи
Ремонтная бригада осматривает стену жилого дома на Мацестинской улице, Сочи

Ремонтная бригада осматривает стену жилого дома на Мацестинской улице, Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Автор цитаты

Сергей Комков также выступал в СМИ как академик Международной академии наук педагогического образования, Международной академии духовного единства народов мира, а также руководитель Всероссийского фонда образования.

Пятерка по ясновидению: на Кубани борются за экспериментальный лицей
Суд приостановил работу школы Михаила Щетинина, которого подозревают в создании секты с 30-летней историей

Подавляющее большинство материалов на сайте «Президента» — о руководителях Краснодарского края и Сочи: «Криминальная Кубань. АПГ», «Кривые дорожки молодого мэра Сочи». Например, в одним из них говорится о «политическом признании» Кондратьева, которое грозятся передать в администрацию главы государства и аппарат правительства.

Незадолго до пресс-конференции на сайте газеты также появилась статья от вице-президента корпорации «Русский учебник» по стратегическому развитию, в которой руководство Минобразования называют людьми с «деформированной оптикой восприятия», которые извращают педагогическую реальность до сектантства. Речь снова идет о школе академика Щетинина в Текосе, вопрос о закрытии которой прозвучал на пресс-конференции практически дважды.

Школа гениев

Помимо просьбы сохранить школу, прозвучавшей от Комкова, в ходе эфира показали плакат в защиту лицея Щетинина. Ранее о том, что суд за полтора месяца до начала учебного года приостановил его деятельность, писали «Известия». Причиной закрытия стали нарушения, выявленные министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. В частности, это нехватка учебников, несоответствие учителей квалификации, нарушения СанПиН и самовольные постройки. Неравнодушные запустили петицию с требованием отменить предписание и спасти школу, где нет ни учебников, ни принятой в остальных учебных учреждениях программ.

щетинин
Педагог-новатор заслуженный учитель России Михаил Петрович Щетинин, создавший Центр комплексного воспитания детей и подростков, Краснодарский край

Педагог-новатор, заслуженный учитель России Михаил Петрович Щетинин, создавший Центр комплексного воспитания детей и подростков, Краснодарский край

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Из миллионов и палок: десятки сирот в Бурятии получили аварийное жилье
Почему чиновники отрицают вину в «делах сирот»

Еще в 2000 году впервые прозвучали подозрения в том, что школа имеет признаки секты. В Минобразования Краснодарского края «Известиям» тогда сообщили, что в школе будут проведены все мероприятия для устранения нарушений. Касательно обвинений в сектантстве конкретики нет. «Ввиду того, что различные жалобы могли быть направлены не только в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, констатировать наличие либо отсутствие соответствующих жалоб на деятельность лицея-интерната не представляется возможным», — говорится в ответе ведомства.

В пятницу, 20 декабря, краснодарский губернатор заявил, что лицей с федеральным статусом вообще не имеет отношения к региону. В Минпросвещения заверили, что временная приостановка деятельности учреждения связана только с нарушением лицензионных требований. В январе руководство школы намерено представить в суде документы об их устранении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голикова сообщила об очереди ожидающих жилья ветеранов ВОВ
Путин заявил об обязанности чиновников знать проблемы каждого ветерана

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019