Трущобы для избранных: президента попросили восстановить права ветеранов в Сочи

Рекордсмен по длительности вопроса на пресс-конференции президента потребовал восстановить права сочинских ветеранов, живущих в условиях «ночлежки». Сразу же проверкой занялись чиновники, следователи, депутаты и омбудсмены. Однако уже на следующий день губернатор Краснодарского края заявил, что главе государства предоставили искаженную информацию — в упомянутых домах попросту нет ни одного ветерана. В запутанной истории социальных домов Сочи разбирались «Известия».

Ветеранские трущобы

Один из рекордов на пятнадцатой большой пресс-конференции президента Владимира Путина, которая прошла 19 декабря, поставил главред одноименной газеты «Президент» Сергей Комков. Дольше него еще никто не задавал вопрос главе государства.

Комков подробно рассказал о плачевном положении ветеранов и участников Великой Отечественной войны в Краснодарском крае, а в частности в Сочи.

— Там к 60‑летию Победы были построены специальные ветеранские дома в городе Сочи. Так вот сегодня эти дома превращены в настоящие трущобы или в ночлежки , — сказал журналист. — Ветераны там живут, как бомжи натуральные, дома разваливаются. Сегодня городские власти совершенно запустили эти объекты, более того, они эти объекты используют в собственных целях.

Комков Главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков задает вопросы на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Кроме того, по словам Комкова, чиновники уничтожают «прекрасные, добротные дома», в которых застройщики готовы выделять ветеранам и инвалидам войны квартиры. Президент подчеркнул, что если эти «бесчинства» имеют место быть, то должны быть устранены — и не только на Кубани.

Устаревшие данные

В тот же день доследственную проверку по фактам, изложенным журналистом во время пресс-конференции, начало Следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Центральный аппарат ведомства взял ход расследования под контроль. Свою проверку также организовал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Мышак и депутат ГД от Краснодарского края Наталья Костенко.

В первые минуты после пресс-конференции мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что власти города готовы помочь жильцам социального дома провести в них капремонт. Первые результаты обходы показали, что на верхних этажах проблемы с сыростью, а подвалы затоплены.

— Мы видели условия, в которых они находятся. Ужасными их назвать нельзя. Люди возрастные, сейчас разбираемся, смотрим на проблему каждого из них, — пояснил он.

Речь идет о зданиях на улице Мацестинской, домах № 9/1 и 17. Однако никакие ветераны там не проживают, если не считать вдовы одного из них, уверяет мэрия. Изначально это здание действительно строилось как социальное жилье. Оно было сдано в эксплуатацию в 2006 году к 60-летию Победы. Квартиры там действительно выдали ветеранам, но на сегодняшний день никто из них там не проживает.

сочи Житель дома на Мацестинской улице, Сочи Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Автор цитаты На момент заселения, как сообщал в 2015 году председатель первичной организации ветеранов ВОВ «Социальный дом» Николай Гришин, на Мацестинской, 17, жили 34 ветерана, по большей части — 1920–1924 годов рождения. Однако и после их смерти оставалось много тех, кому полагались квартиры.

«Квартиры предоставлены в качестве служебных гражданам в связи с трудовыми отношениями с органом местного самоуправления, муниципальными учреждениями и предприятиями, а также участковому уполномоченному полиции, а также гражданам, имеющим право на внеочередное предоставление в соответствии с ч. 2 ст. 57 ЖК РФ или во исполнение решений судов, вступивших в законную силу по договорам социального найма», — говорится в сообщении администрации.

«Низкий прием»

По следам проведенной мэрией проверки губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что информация о «ночлежках» не соответствует действительности. «Я хочу изначально сказать о том, что журналист, который адресовал вопрос президенту Владимиру Владимировичу Путину, можно смело сказать, ввел его в заблуждение. Потому что эти дома не ветхие... Они построены как социальное жилье в 2006 году. И нетрудно посчитать, что этим домам всего 13 лет» , — цитирует Кондратьева РЕН ТВ. По его словам, жильцы дома лично ему сообщили об отсутствии нареканий.

Виной дезинформации — те, кто руководят самовольной застройкой, уверен губернатор. Социальный дом действительно местами проблемный, только дело не в жалобах жильцов, говорит сочинский мэр. Годами жильцы не могли определиться, как будет организовано управление домовым имуществом. В итоге департамент городского хозяйства отобрал УК в ходе конкурса — его победителем стало ООО «Комбинат коммунальных предприятий». Теперь деятельность УК стала предметом проверки.

Кондратьев Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

— Застройщики хотят прикрыться ветеранами. Это низкий, позорный прием в защиту своих интересов, который никогда не будет оправдан, — заявил Копайгородский.

Некорректной озвученную в ходе пресс-конференции жалобу сочли и в Совете ветеранов Краснодарского края.

— Тут я усматриваю оговор что ли. Потому что я семь лет председатель Совета ветеранов, и у нас не было ни одного случая, чтобы к какому-нибудь ветерану подошли спустя рукава, — сказал глава организации Герой России Евгений Шендрик.

Однако проблемы с социальным домом действительно были. Четыре года назад «Кавказский узел» писал, что ветеран ВОВ Иван Новиков отказался вселяться в дом на Мацестинской из-за отсутствия ремонта. Три года он добивался, чтобы жилье привели в адекватный вид, а потом ему предъявили счет на услуги ЖКХ на 70 тыс. рублей.

— Также не ясно, почему на домах висят таблички, что это дома для ветеранов, а живут в них сотрудники ведомственных структур и мэрии, которые должны иметь свой ведомственный фонд, — жаловался Новиков.

В администрации признавали, что с обслуживанием дома есть проблемы — УК менялись одна за другой. Что касается долга, то обещали помочь с погашением, хотя обязанности такой за властями нет. Наличие жильцов из нельготных категорий объясняли тем, что количество ветеранов по естественным причинам снижается, а пустую жилплощадь нужно занимать.

Южный интерес

«Уже не первый год администрация города проводит в этих домах политику натурального геноцида. Большая часть инвалидов и ветеранов отсюда уже отправилась на кладбище, так и не дождавшись от города никакой реальной помощи. А в дома эти начали заселять всякого рода приезжих людишек», — говорится в материале газеты «Президент», главред которой и вступился за сочинских ветеранов. Регистрацию возглавляемое им общественно-политическое издание продлило в октябре 2018 года.

На его сайте отмечается, что начиная с лета газета ведет ряд расследований на Кубани, где специально для этого открыла «общественную приемную». Одна из основных тем — как раз ситуация в домах на Мацестинской. «Много весьма интересных деталей» изданию сообщил директор УК «Комбинат коммунальных предприятий», в отношении которой теперь проводится проверка. Вместо того чтобы заниматься помощью социально уязвимым слоям общества, чиновники борются с «самостроями», подчеркивается в материале издания.

сочи Ремонтная бригада осматривает стену жилого дома на Мацестинской улице, Сочи Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Автор цитаты Сергей Комков также выступал в СМИ как академик Международной академии наук педагогического образования, Международной академии духовного единства народов мира, а также руководитель Всероссийского фонда образования.

Подавляющее большинство материалов на сайте «Президента» — о руководителях Краснодарского края и Сочи: «Криминальная Кубань. АПГ», «Кривые дорожки молодого мэра Сочи». Например, в одним из них говорится о «политическом признании» Кондратьева, которое грозятся передать в администрацию главы государства и аппарат правительства.

Незадолго до пресс-конференции на сайте газеты также появилась статья от вице-президента корпорации «Русский учебник» по стратегическому развитию, в которой руководство Минобразования называют людьми с «деформированной оптикой восприятия», которые извращают педагогическую реальность до сектантства. Речь снова идет о школе академика Щетинина в Текосе, вопрос о закрытии которой прозвучал на пресс-конференции практически дважды.

Школа гениев

Помимо просьбы сохранить школу, прозвучавшей от Комкова, в ходе эфира показали плакат в защиту лицея Щетинина. Ранее о том, что суд за полтора месяца до начала учебного года приостановил его деятельность, писали «Известия». Причиной закрытия стали нарушения, выявленные министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. В частности, это нехватка учебников, несоответствие учителей квалификации, нарушения СанПиН и самовольные постройки. Неравнодушные запустили петицию с требованием отменить предписание и спасти школу, где нет ни учебников, ни принятой в остальных учебных учреждениях программ.

щетинин Педагог-новатор, заслуженный учитель России Михаил Петрович Щетинин, создавший Центр комплексного воспитания детей и подростков, Краснодарский край Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Еще в 2000 году впервые прозвучали подозрения в том, что школа имеет признаки секты. В Минобразования Краснодарского края «Известиям» тогда сообщили, что в школе будут проведены все мероприятия для устранения нарушений. Касательно обвинений в сектантстве конкретики нет. «Ввиду того, что различные жалобы могли быть направлены не только в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, констатировать наличие либо отсутствие соответствующих жалоб на деятельность лицея-интерната не представляется возможным», — говорится в ответе ведомства.

В пятницу, 20 декабря, краснодарский губернатор заявил, что лицей с федеральным статусом вообще не имеет отношения к региону. В Минпросвещения заверили, что временная приостановка деятельности учреждения связана только с нарушением лицензионных требований. В январе руководство школы намерено представить в суде документы об их устранении.