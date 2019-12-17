Тур ветеранского дня: государство субсидирует поездки для пожилых

В России разрабатывают пилотный проект «Туризм для граждан старшего поколения», приуроченный к 75-ой годовщине Победы. Он войдет в итоговый план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, рассказали «Известиям» в комитете по социальной политике Совета Федерации. В первую очередь, государство готово субсидировать программы посещения памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны.

Как рассказал «Известиям» заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин, предложение запустить в России пилотный проект «Туризм для граждан старшего поколения» поступило от рабочей группы по социальному туризму. Группа сформирована в Координационном совете по туризму при правительстве. Проект, который приурочат к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, должен войти в Общий итоговый план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма, который сейчас проходит внутреннее согласование в правительстве.

Курировать проект будут Минтруд, Минэкономразвития и общественные организации.

— Нужно начать с пилотной версии и посмотреть, как это будет работать. У нас есть хороший опыт на федеральном уровне — программа по детскому туризму, на которую выделяется около 300 млн рублей в год, — сказал Игорь Фомин.

Сегодня лишь некоторые субъекты РФ поддерживают программы социального туризма для пожилых, и пока неизвестно, сколько средств потребуется на реализацию туристической для пенсионеров всей страны. А также, какие именно категории пожилых людей смогут ею воспользоваться.

— Не все регионы могут себе позволить частично или полностью финансировать поездки пожилых людей. Поэтому идея создания соответствующей федеральной программы была поддержана и будет включена в план, — заявил сенатор.

Как заверил «Известия» источник в финансово-экономическом блоке правительства, Координационный совет по туризму прорабатывает пилотный проект и готов рассмотреть более конкретные предложения от рабочих групп по его реализации.

Председатель комитета Совфеда по социальной политике и «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский рассказал, что «Туризм для граждан старшего поколения» будет иметь общие черты с культурно-познавательными проектами Минкультуры для школьников.

— Мы давно говорим, что надо создать для людей старшего поколения пилотные проекты, опробовать их и предложить регионам. Например, проводить конкурсы, соревнования или викторины для пожилых граждан, а после отправлять победителей по выбранным маршрутам. При этом туры должны быть разнопрофильными, — подчеркнул сенатор.

Учитывая тематическую привязку к предстоящей годовщине Победы, государству следует в первую очередь субсидировать программы посещения памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны, уточнил Валерий Рязанский.

Сотрудники социальных служб в целом поддерживают идею, но считают первостепенным в процессе организации туров учитывать особенности здоровья пожилых людей, сказала «Известиям» руководитель культурной программы благотворительного фонда «София» Галина Комлева. По её словам, большинство московских пенсионеров уже давно посещают знаковые места рядом со столицей в рамках других программ. И, как показывает опыт, на большинство таких туров пожилым россиянам лучше выделять минимум два дня.

Сейчас в России действует федеральный проект «Старшее поколение», рассчитанный на 2019-2024 годы. Он направлен на создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному образованию предпенсионеров. Пока программа действует только в семи регионах, но с 2020 года ее распространят еще на 61 субъект, где была создана необходимая инфраструктура, а врачи прошли соответствующее обучение.