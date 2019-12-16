Бесплатные билеты для ветеранов ВОВ введут на год в поездах в Крым

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) предоставит право бесплатного проезда в вагонах класса СВ и купейных вагонах для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Акция приурочена к 75-летию Победы и действует с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года без ограничений количества поездок, уточнили в пресс-службе компании.

С каждым ветераном также бесплатно сможет проехать один сопровождающий. Плата за питание и постельное белье также взиматься не будет, передает Крыминформ.

По данным на 30 ноября, продано большинство билетов (80%) на первые поезда из Москвы в Симферополь и обратно. Всего на двух поездах, которые будут курсировать между городами, под № 27 и 28 –– 860 мест. 8 ноября компания «Гранд Сервис Экспресс» показала, как будут выглядеть поезда, на которых пассажиры отправятся в Крым.