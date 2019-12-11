Депутат Госдумы рассказал о сроках запуска поезда Севастополь–Москва

Поезд между Севастополем и Москвой начнет курсировать весной 2020 года. Об этом в среду, 11 декабря, сообщила пресс-служба депутата Госдумы от региона Дмитрия Белика.

«К сожалению, сегодня у севастопольцев возможности попасть в Москву напрямую нет <…> остановка поезда № 7/8 Севастополь — Санкт-Петербург на станции Николаевка возле Москвы техническая и не предполагает посадки/высадки пассажиров, но вместе с тем есть позитивный момент — весной будет запущен прямой поезд сообщением Севастополь–Москва», — цитирует «РИА Новости» слова парламентария, приводимые в сообщении.

Отмечается, что эта информация поступила вместе с официальным ответом замминистра транспорта России Иннокентия Алафинова на запрос Белика касательно железнодорожного сообщения между Севастополем и столицей страны.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря. 30 ноября сообщалось, что большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь и обратно уже проданы. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей и в дальнейшем будет варьироваться в зависимости от класса обслуживания и востребованности маршрута.

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. Его планируется завершить в конце 2019 года. Автодорога сдана в эксплуатацию досрочно. С мая 2018 года по мосту проехало 8 млн машин, в том числе более 100 тыс. автобусов и почти 800 тыс. грузовиков.