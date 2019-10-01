Новые экскурсии для туристов в возрасте разработали в Сочи

Шесть экскурсий адаптировали для туристов в возрасте в Сочи. Продолжительность автобусно-пешеходных туров составляет до пяти часов.

Экскурсии разработаны с учетом посещения оборудованных для отдыха площадок. Они проходят через места, оснащенные лестницами с перилами или другими конструкциями, по которым комфортно перемещаться людям старшего поколения. Об этом сообщают «Кубанские новости».

В частности, возрастным туристам предлагают посетить Имеретинскую низменность, олимпийский парк, святые места, агротуристические комплексы. В туры включено посещение сада-музея «дерево Дружбы», парка «Дендрарий» и Навагинского порта.

На текущий момент для возрастных туристов адаптировано 86 экскурсий по районам и городам Краснодарского края.