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Подсчитано число российских туристов в Грузии

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Фото: TASS/PA Images
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Национальная администрация туризма Грузии подсчитала число российских туристов за летние месяцы.

Как оказалось, в июне-августе этого года страну посетили порядка 519,2 тыс. россиян. Этот показатель на 1,1% больше прошлогоднего.

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При этом в ведомстве отметили, что если в июне рост турпотока из России по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 30% (152,2 тыс. человек), то после протестов в Тбилиси и ответных мер Москвы в июле и августе число туристов сократилось на 7,6% и 8,5% соответственно.

При этом за весь текущий год Грузию посетили 1,58 млн россиян, что на 14,6% больше, чем за тот же период 2018 года. В результате россияне занимают первое место среди приезжающих в республику иностранных туристов, пишет «Интерфакс».

Накануне Центробанк Грузии сообщил о потерях от снижения турпотока из России по сравнению с прошлым годом. Так, доходы республики в августе 2019 года составили $396,1 млн, что на 10,6%, то есть на $46,8 млн меньше по сравнению с показателем августа 2018 года.

15 августа Нацбанк Грузии сообщил, что общий доход страны в сфере туризма упал в июле на 13,3%.

В конце июня в Тбилиси начались массовые беспорядки из-за того, что время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера грузинского парламента.

Инцидент возмутил оппозицию. На митингах скандировали антироссийские лозунги, начались нападения на российских туристов и журналистов.

Из-за небезопасной обстановки российские власти с 8 июля на неопределенный срок запретили авиасообщение с Грузией. Туроператорам было рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в республику.

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