Прямой эфир

Сын президента Грузии стал сотрудником администрации президента Франции

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили Теймураз Горджестани стало сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на французскую газету Le Journal du Dimanche.

Разменные моменты: войдет ли Грузия в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Вступление в альянс предложили обменять на территориальную целостность

Сын грузинского лидера имеет гражданство Франции и Грузии, он работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке и посольстве Франции в Лондоне. Теперь ему предстоит заниматься вопросами, связанными со странами регионов Азии, Северной и Латинской Америки.

Саломе Зурабишвили, родившаяся в 1952 году в Париже и имевшая французское гражданство, с 1974 года работала в системе МИД Франции. В 1992 году она была назначена первым секретарем представительства Франции в НАТО, в 1993 году стала заместителем постоянного представителя республики в Европейском союзе.

В 2003 году она была назначена чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии. В 2004 году грузинский президент Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии и предоставил грузинское гражданство.

В декабре 2018 года Зурабишвили стала первой женщиной-президентом Грузии.

28 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала условия восстановления диалога между Тбилиси и Москвой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали об отставке пресс-секретаря президента Грузии из-за «Рустави 2»
Парламент Грузии утвердил нового премьера страны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019