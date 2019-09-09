СМИ узнали об отставке пресс-секретаря президента Грузии из-за «Рустави 2»

Хатия Моисцрапишвили лишилась должности пресс-секретаря президента Грузии. Как пишет ExpressNews 9 сентября, главе государства Саломе Зурабишвили пришлось уволить ее из-за давления правящей партии.

По данным издания, партия «Грузинская мечта» раскритиковала Моисцрапишвили за то, что она выразила поддержку экс-главе информационной службы телеканала «Рустави 2» Нодару Меладзе.

Как пишет портал imedinews, ранее между Зурабишвили и Моисцрапишвили произошли разногласия, которые «привели к ряду проблем». Первый канал Грузии уточняет, что бывший пресс-секретарь продолжит работать в департаменте по коммуникациям.

Сама Моисцрапишвили заявила, что решение покинуть пост она приняла сама, и подтвердила версию о разногласиях с президентом. По какому именно вопросу разошлись мнения пресс-секретаря и грузинского лидера она не уточнила.

ExpressNews пишет, что проблема заключается в некой «морали и красной черте», которую Моисцрапишвили «пересекать не собирается».

Телеканал «Рустави 2» оказался в центре скандала после того, как 7 июля ведущий программы «P.S.» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Выходка журналиста возмутила российскую и грузинскую общественность, у здания вещателя прошли митинги с требованием уволить Габунию и руководство канала.

В последствии был освобожден от обязанностей гендиректор телекомпании Николоз Гвамария, заявивший, что готов мочиться в вино и минеральную воду, экспортируемые в Россию. Сменивший Гварамию Паата Салия уволил несколько известных журналистов, в том Габунию.