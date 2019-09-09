Пушков высмеял певицу Катамадзе за слова о россиянах

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял слова грузинской певицы Нино Катамадзе о том, что она любит россиян.

По мнению сенатора, отказавшаяся выступать в России артистка соскучилась по гонорарам.

«Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам», — написал сенатор 8 сентября в Twitter.

В июне на фоне акций протеста в Тбилиси Нино Катамадзе извинилась за свои выступления в России и пообещала, что больше не будет петь в РФ. При этом она не отменила запланированный на март концерт в Москве, а в сентябре в эфире украинского телеканала певица сообщила, что любит своих российских зрителей.

20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста. Поводом стало то, что во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Ситуация вызвала недовольство ряда политических партий, которые вывели сторонников на площади грузинской столицы. Вскоре митинги переросли в столкновения и антироссийскую агитацию. Несколько россиян подверглись нападению.

Москва вынужденно отменила авиасообщение с Грузией.