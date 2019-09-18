Центробанк Грузии посчитал потери от снижения турпотока из России

Доходы Грузии от туризма в августе 2019 года составили $396,1 млн, что на 10,6%, то есть на $46,8 млн, меньше по сравнению с аналогичным показателем августа прошлого года. Об этом сообщает сообщает «Интерфакс-туризм» со ссылкой на аналитический обзор индикаторов финансового сектора Нацбанка республики.

Согласно обзору, вливания в бюджет Грузии из туристической отрасли в августе 2018 года составили $442,9 млн.

В сообщении агентства отмечается, что август — это второй месяц, когда в республике фиксируется снижение доходов от туризма. В июле они сократились на 13,3%, или на $57,8 млн, то есть до $374,7 млн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года.

За январь–август этого года доходы от туризма в Грузии составили $2 млрд 326,8 тыс., что на 4,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

«Интерфакс-туризм» со ссылкой на данные информационно-аналитического департамента МВД Грузии сообщает, что в результате обострения отношений с Россией в июле число посетивших республику туристов из этой страны уменьшилось по сравнению с июлем 2018 года на 12% — до 217,5 тыс. человек, а в августе — на 6%, до 252,9 тыс. человек.

Всего за восемь месяцев этого года Грузию посетили 6 млн 216,5 тыс. гостей, что на 6,1% больше, чем за тот же период 2018 года. Среди них — 1 млн 304,5 россиян, турпоток которых увеличился 12,2% по сравнению с январем–августом прошлого года, что в основном обусловлено ростом посещений этой страны в первой половине 2019 года, до введения ограничений Россией на посещение Грузии.

Агентство отмечает, что ранее ожидалось, что в текущем году Грузия побьет рекорд по посещаемости туристов. Предполагалось, что начиная с лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн россиян.

В 2018 году Грузию посетило рекордное количество иностранцев, 8 млн 679,5 тыс. человек, что на 14,9% больше, чем годом ранее. Среди них число русских визитеров возросло на 23,8% — до 1 млн 404,9 тыс. человек.

Доходы Грузии от туризма в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом на 19,2% — до $3 млрд 222 млн, что составило 19,9% от ВВП государства, утверждает агентство. Ранее «Известия» сообщали, что в 2018 году эту страну посетили 1,4 млн российских гостей, что принесло экономике около $710 млн. Ожидалось, что в 2019 году республику посетят около 1,7 млн россиян, а вливания в бюджет достигнут более $886 млн.

15 августа Нацбанк Грузии сообщил, что общий доход страны в сфере туризма упал в июле этого года на 13,3% по сравнению с выручкой за тот же период прошлого года. Доходы от туризма с 2016 по 2018 год показывали рост. За 2016 год поступления в бюджет составили более $2,1 млрд, в 2017 году они увеличились на 26,8%, а в 2018 году — на 21%.

Проблемы с туризмом в Грузии начались после обострения отношений с Россией. В конце июня в Тбилиси начались массовые беспорядки из-за того, что время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российский делегат Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Из-за небезопасной обстановки в республике российские власти с 8 июля на неопределенный срок запретили авиакомпаниям своей страны и Грузии совершать прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентствам было рекомендовано воздерживаться от продаж турпутевок в Грузию.