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Пассажиропоток аэропортов Грузии упал из-за запретов на полеты из РФ

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Фото: РИА Новости/Давид Хизанишвили
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Пассажиропоток в грузинских аэропортах сократился на 10% из-за запретов на полеты из России. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью замминистра экономики республики Акакия Сагирашвили телекомпании IMEDI.

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Спад работы зафиксирован в Тбилисском и Батумском международных аэропортах.

«Если в июле прошлого года Тбилисский аэропорт обслужил 430 тыс. пассажиров, то в этом году он пропустил 385 тыс. человек. Батуми в июле этого года обслужил 100 тыс. человек, в то время как в прошлом году эта цифра составляла 111 тыс.», — пояснил Сагирашвили.

Ранее в этот же день вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, а накануне грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе оценил ущерб турсектора от оттока туристов из России в сумму около $60 млн.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Возмущенные политические силы вышли митинговать, спровоцировав беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».

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