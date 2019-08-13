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Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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По его словам, в закавказскую республику продолжают приезжать граждане РФ наземным транспортом и через третьи страны. Предпосылок для восстановления авиасообщения между государствами сейчас по-прежнему нет и не предвидится в ближайшее время, добавил он.

«Почти все, кто летели туда самолетами, прекратили посещать эту страну. Кроме того, не продаются комплексные туры, — сказал «Известиям» вице-президент РСТ. — Было четко и ясно сказано, что всё в руках принимающей стороны. А в такой ситуации, которая там сейчас наблюдается, риски для россиян, безусловно, повышенные».

Как рассказали «Известиям» собеседники в дипломатических кругах, перелеты между Россией и Грузией будут запрещены как минимум до парламентских выборов в этой стране в октябре 2020 года, если ситуация кардинально не поменяется.

«Россия обозначила условия возобновления полетов — прекращение русофобской политики и риторики, в том числе со стороны властей Грузии», — указал собеседник издания.

При этом правительство республики не может быстро решить проблему русофобии в обществе, поскольку само и способствовало росту напряженности, сказал «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Подробнее — в материале «Известий»:

Нелетное бремя: авиасообщение с Грузией не восстановят в течение года

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