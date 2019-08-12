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Премьер Грузии оценил ущерб турсектора от оттока туристов из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Туристическая отрасль Грузии потерпела ущерб до $60 млн на фоне сокращения количества путешественников из России. Об этом заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

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«По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до $60 млн, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%», — цитирует главу грузинского правительства в понедельник, 12 августа, «РИА Новости».

По словам Бахтадзе, власти страны восстановят динамику роста туристического потока. В начале августа он пообещал, что правительство сделает всё для уменьшения ущерба в сфере туризма, вызванного ограничением на полеты со стороны Российской Федерации.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Возмущенные политические силы вышли митинговать, спровоцировав беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».

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