Доходы от туризма в Грузии упали на 13%

Общий доход в сфере туризма Грузии в июле упал на 13,3% по сравнению с выручкой за аналогичный период 2018 года. Об этом 15 августа сообщалось на сайте Национального банка страны, опубликовавшего данные аналитического отчета текущих макроэкономических индикаторов.

Согласно документу, доходы в сфере туризма с 2016 по 2018 год показывали рост. За 2016 год поступления составили более $2,1 млрд, в 2017 году они выросли на 26,8%, а в 2018-м — на 21%.

14 августа бывший спикер парламента Грузии и лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила, что власти занизили данные о финансовых потерях, связанных с падением туристического потока из России, более чем в 10 раз. «$60 млн, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в 10 раз больше, примерно в $700 млн», — заявила она.

Перед этим замминистра экономики республики Акакий Сагирашвили рассказал, что пассажиропоток в грузинских аэропортах сократился на 10%, а 12 августа грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе оценил ущерб туристическому сектору от оттока гостей из России в сумму около $60 млн. Также в начале августа Бахтадзе пообещал, что правительство сделает всё для уменьшения ущерба в сфере туризма, вызванного ограничением на полеты со стороны Российской Федерации.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Возмущенные политические силы вышли митинговать, спровоцировав беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».