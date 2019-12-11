Путин заявил об обязанности чиновников знать проблемы каждого ветерана

Чиновники на местах должны знать о проблемах каждого ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

«Руководители регионов и уже тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что в ходе проведения в 2020-м Года памяти и славы по случаю 75-летия Победы необходимо исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий.

Ранее Путин пригласил на московский парад Победы в мае 2020 года ветерана Великой Отечественной войны из Ейска, который обратился к нему с этой просьбой во время «прямой линии» с главой государства в июне 2019 года.

Российский организационный комитет «Победа» представляет собой совещательный и консультативный орган при президенте России, образованный для проведения единой государственной политики в вопросах политического воспитания граждан и в отношении ветеранов.