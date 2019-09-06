Беглов анонсировал открытие музея обороны и блокады Ленинграда

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» рассказал об открытии музея обороны и блокады Ленинграда.

Он выразил благодарность жителям города, которые смогли отстоять музей, когда его хотели перенести в другое место. После их обращения к президенту России Владимиру Путину музей не только оставили в историческом здании, но и выделили на его обновление 150 млн рублей. Кроме того, Минобороны выделили учреждению культуры более 3 тыс. кв. м помещений по соседству.

«Благодаря такой поддержке мы привели в порядок музей. Я приглашаю всех посмотреть экспозицию. Она достойная. Хотел бы услышать мнение блокадников и ветеранов — правильно мы сделали или неправильно. Если что-то не так, то мы обязательно поправим», — сказал Беглов.

Открытие музея состоится 6 сентября в 11:00. В церемонии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций, музейной сферы города, члены Правительства Санкт-Петербурга и депутаты Законодательного Собрания.

В ходе того же эфира Беглов рассказал о развитии здравоохранения и безбарьерной среды в Петербурге.