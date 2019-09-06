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Беглов рассказал о развитии здравоохранения и безбарьерной среды в Петербурге

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о развитии здравоохранения и безбарьерной среды в эфире телеканала «78».

Градоначальник сообщил, что в 2019 году строители планируют построить и сдать 25 объектов здравоохранения. При этом прием пациентов начнется на 18 объектах. Но этого недостаточно.

«Нам сегодня не хватает порядка 9 тыс. посещений в смену в поликлиниках. Это большой дисбаланс между жилой застройкой и развитием медицинской инфраструктуры», — заявил Беглов.

Он добавил, что в квартале «Новая Охта» администрации города удалось выкупить часть помещений на первых этажах и разместить там офис врача общей практики, центр для детей-инвалидов, женскую консультацию.

Глава города сообщил, что обязал девелоперов в будущем синхронизировать ввод жилья с открытием новых детских и медицинских учреждений. Соответствующие пункты внесены в новую редакцию Правил землепользования и застройки.

Также Беглов рассказал, что в Петербурге впервые открыли площадку для детей-колясочников и «Сад ощущений» для слабовидящих детей.

25 июня Беглов поделился личным опытом использования Единой карты петербуржца в поликлинике. Он также высоко оценил возможности новой системы медицинских карт, которая избавляет человека от необходимости носить с собой «ворох бумаг» и облегчает работу врачей.

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