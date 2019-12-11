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Голикова сообщила об очереди ожидающих жилья ветеранов ВОВ

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов Великой Отечественной войны пока сохраняется, но правительство России и региональные власти следят за ситуацией, заявила 11 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания оргкомитета «Победа».

По ее словам, с 2008 года жильем было обеспечено более 308 тыс. ветеранов, на эти цели из федерального бюджета было выделено почти 330 млрд рублей. В 2019 году 2273 ветерана войны и членов их семей улучшили свои жилищные условия, отмечает «РИА Новости».

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«Очередь пока сохраняется в небольших количествах, но здесь, Владимир Владимирович (Путин, президент России. — Ред.), важно акцентировать внимание на причинах этой небольшой очереди», — заявила Голикова в своем докладе.

Вице-премьер объяснила, что ветераны переезжают в Россию из других государств, получают российское гражданство и, соответственно, встают на очередь. Кроме того, добавила она, у части ветеранов расширилась семья и тем самым уменьшился учетный норматив жилой площади.

При этом, отметила Голикова, правительство и регионы страны знают «каждого находящегося в очереди ветерана пофамильно» и мониторят ситуацию.

«Создание достойных условий жизни для тех, кто пережил войну и подарил нам победу, — это наша общая задача, нравственный долг», — заключила она.

В июле сообщалось, что в Липецкой области в 2019 году всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые состоят в очереди на улучшение жилищных условий, обеспечат новым жильем. На эти цели было выделено 27,5 млн рублей из федерального бюджета.

12 декабря прошлого года Голикова отмечала, что в 2018 году в очередь на улучшение жилищных условий встали 161 ветеран и инвалид ВОВ и они являются приоритетными получателями помощи от государства.

Путин в тот же день заявил, что власти будут ежегодно оказывать участникам ВОВ единовременную материальную помощь. Речь идет о возможности оказывать материальную помощь ветеранам ежегодно в преддверии Дня Победы, а не только к юбилейным датам.

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