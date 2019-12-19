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СК начал проверку после вопроса Путину о состоянии домов ветеранов на Кубани

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю начал доследственную проверку по факту аварийного состояния домов ветеранов и инвалидов в регионе, об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 19 декабря.

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Незамедлительная проверка была начата после соответствующего вопроса журналиста во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Журналист рассказал, что дома ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, которые были построены в Сочи к 60-летию Победы, находятся в критическом состоянии.

По его словам, местные чиновники используют эти дома в собственных целях, нарушая права законных владельцев, в том числе подселяют посторонних лиц и взимают оплату.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Следственная проверка находится на контроле центрального аппарата СК РФ.

17 декабря стало известно, что в России появятся четкие критерии аварийности жилых домов. Уже создан свод правил для зданий до пяти этажей. Среди основных признаков, свидетельствующих о том, что дом непригоден для жизни, — дефекты несущих конструкций. Это сквозные трещины, просадки, смещение с опор и т.д.

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