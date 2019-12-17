Прямой эфир

Правила признания домов аварийными создали в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России появятся четкие критерии аварийности жилых домов. Уже создан свод правил для зданий до пяти этажей, рассказали «Известиям» в Конструкторско-технологическом бюро бетона и железобетона (КТБ ЖБ).

Хоть метра клок: аварийные дома предлагают расселять по ипотеке
В Госдуме хотят расширить возможности граждан по решению жилищного вопроса

Там пояснили, что разработали нормы совместно с ЦНИИПромзданий по заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ. Среди основных признаков, свидетельствующих о том, что дом непригоден для жизни, — дефекты несущих конструкций. Это сквозные трещины, просадки, смещение с опор и т.д.

Новые правила предназначены для оценки технического состояния домов — это поможет выявить аварийное и ограниченно работоспособное жилье, уточнил партнер КТБ ЖБ и замдиректора НИИ бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева Алексей Беляев.

Сегодня конкретных критериев признания жилья аварийным не существует, и зачастую люди на годы остаются в опасных зданиях, отметил депутат Госдумы (ГД) Илья Осипов.

Нормы должны стать частью правительственного законопроекта, определяющего новые механизмы расселения аварийного жилья. Во вторник ГД рассмотрит его во втором чтении.

Подробнее — в материале «Известий»:

Пожилой фонд: созданы правила признания домов аварийными

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков переадресовал вопрос о расселении аварийных домов с помощью ипотеки в правительство
Переселять людей из ветхого жилья начали в арктических районах Якутии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019