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Песков переадресовал вопрос о расселении аварийных домов с помощью ипотеки в правительство

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Расселение аварийных жилых домов с помощью ипотеки — не вопрос Кремля. Об этом в понедельник, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Это чисто вопрос правительства», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее в понедельник «Известия» сообщили о намерении властей расширить возможности россиян, проживающих в аварийных и ветхих домах», по выбору нового жилья.

Речь идет об ипотечном кредите для тех, кто может найти подходящее жилье. При этом государство может помочь субсидировать сделку — первый взнос за ипотеку должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не должна превышать 3% годовых.

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