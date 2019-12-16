Песков переадресовал вопрос о расселении аварийных домов с помощью ипотеки в правительство

Расселение аварийных жилых домов с помощью ипотеки — не вопрос Кремля. Об этом в понедельник, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это чисто вопрос правительства», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее в понедельник «Известия» сообщили о намерении властей расширить возможности россиян, проживающих в аварийных и ветхих домах», по выбору нового жилья.

Речь идет об ипотечном кредите для тех, кто может найти подходящее жилье. При этом государство может помочь субсидировать сделку — первый взнос за ипотеку должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не должна превышать 3% годовых.